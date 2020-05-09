В Ленинградской области зажгли «Фонарики Победы»
Вечером 9 мая практически в каждом доме в Ленинградской области зажегся «Фонарик Победы». Эта трогательная акция одновременно прошла по всей стране в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Символические «фонарики» зажгли сегодня жители Новоселья в Ломоносовском районе. У окон своих квартир они поставили свечки, включили небольшие светильники и подсветку своих смартфонов. Снимки акции они выложили в соцсетях с хэштегами #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда, как это делают и остальные участники флешмоба.
- Цель этой акции - продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком, - рассказывают организаторы. - Маленькие фонарики слились в единый символический Вечный огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU