Детские сады Санкт-Петербурга будут принимать малышей, чьи родители выходят на работу

10 Май 2020 2020-05-10T01:20:33+03:00

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Детские сады Санкт-Петербурга после майских праздников начнут принимать детей, чьи родители продолжают ходить на работу. Для этого будут созданы дежурные группы по 12 человек.

- Рекомендовано организовать группы государственным и частным детским садам, - говорится в постановлении губернатора Санкт-Петербурга.

Такая работа детских садов будет действовать с 13 по 31 мая. При этом власти Петербурга в любой момент могут изменить свое решение, если обстановка с коронавирусом сильно изменится.

Напомним, что все жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. Режим самоизоляции в городе продлили до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU