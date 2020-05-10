Детские сады Санкт-Петербурга будут принимать малышей, чьи родители выходят на работу
Детские сады Санкт-Петербурга после майских праздников начнут принимать детей, чьи родители продолжают ходить на работу. Для этого будут созданы дежурные группы по 12 человек.
- Рекомендовано организовать группы государственным и частным детским садам, - говорится в постановлении губернатора Санкт-Петербурга.
Такая работа детских садов будет действовать с 13 по 31 мая. При этом власти Петербурга в любой момент могут изменить свое решение, если обстановка с коронавирусом сильно изменится.
Напомним, что все жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. Режим самоизоляции в городе продлили до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU