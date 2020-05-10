Выход из режима самоизоляции в Санкт-Петербурге представят губернатору до 25 мая
Разработкой поэтапного выхода из режима самоизоляции займется межведомственный комитет по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге. Такое поручение уже дал губернатор Александр Беглов в опубликованном постановлении правительства. Эксперты должны будут придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора Санкт-Петербурга.
- Разработать критерии и сроки поэтапного снятия запретов и ограничений до 25 мая, - говорится в постановлении правительства.
Напомним, что ранее в Смольном объясняли, что будут опираться на то, как будет распространяться коронавирус в Санкт-Петербурге. За этим чутко следит Роспотребнадзор. Федеральное ведомство уже разработало рекомендации. Первым послаблением могут стать прогулки и занятие спортом на свежем воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU