2020-05-10T08:57:41+03:00
Общество

Прогноз погоды на 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: настоящая весна

Май продолжает радовать жителей Скверной столицы теплыми и солнечными деньками
Сергей ВОЛЧКОВ
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Такой была весна в прошлом, 2019-м году. В 2020-м открытия сезона навигации, увы, придется подождать.Такой была весна в прошлом, 2019-м году. В 2020-м открытия сезона навигации, увы, придется подождать.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Видимо, в качестве компенсации за эпидемию коронавируса природа вот уже который день радует петербуржцев по-настоящему весенней погодой. И сегодняшний день, 10 мая, не станет исключением. Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем столбит термометра поднимется до + 15 - +17 градусов, - отмечают синоптики. - Ожидается слабый ветер, по небу пробегут небольшие облака. А вот осадков не будет совсем.

Впрочем, радоваться нам с вами осталось недолго: завтра дневная температура поднимется еще, а вот с 12 мая в город придут резкое похолодание до +5 - + 7 градусов и дождь с мокрым снегом. Впрочем, это даже и к лучшему — сидеть на самоизоляции в плохую погоду куда приятнее, нежели в хорошую. Как долго пробудет у нас неожиданно вернувшаяся зима, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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