Знаменитый фонтан, построенный в честь победы в Великой Отечественной войне, отремонтировали в Санкт-Петербурге

10 Май 2020 2020-05-10T09:57:58+03:00

До недавнего времени фонтан был заброшен - местные жители даже опасались, что его превратят в клумбу. Фото: www.visit-petersburg.ru

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В Московском парке Победы завершились работы по восстановлению исторического фонтана с говорящим названием «Венок Славы». Он был построен 75 лет назад в честь победы СССР над фашистской Германией и Японией. Об этом вчера, 9 мая, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

- Фонтан практически пришлось строить заново – рабочие демонтировали старую чашу и сформировали армированный каркас для новой, после чего отлили форму чаши и провели облицовочные работы, - уточняют в ведомстве. - Также рабочие проложили новый металлических водовод, коммуникации водоотведения и провели работы по монтажу подземной камеры управления. Последний этап, пуско-наладка фонтана, прошел успешно – технически фонтан готов к работе.

Торжественное открытие фонтана тоже будет — его в связи с эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции решили пока что отложить на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU