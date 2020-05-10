2020-05-10T10:22:34+03:00
Происшествия

Мужчина заступился за кондуктора и получил удар ножом в шею в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в Калининской районе Северной столицы
Сергей ВОЛЧКОВ
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По счастью, удар оказался не смертельным.По счастью, удар оказался не смертельным.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Благородные поступки нередко приводят к трагедиям. На собственном опыте в этом вчера, 9 мая, убедился житель Санкт-Петербурга. 25-летний мужчина вступился в автобусе за женщину-кондуктора и едва не поплатился за это жизнью.

- У кондуктора возник словесный конфликт с пассажиром, который отказался оплачивать проезд, - рассказал «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавший встал на сторону женщины, после чего виновник конфликта достал складной нож и ударил мужчину в шею.

Пострадавшего доставили в больницу. В данный момент медики оценивают его состояние как удовлетворительное. А дебошира остальные пассажиры скрутили и передали полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство». Максимальное наказание, которое светит мужчине - до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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