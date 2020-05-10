2020-05-10T10:54:36+03:00
Происшествия

Массовая авария с жертвами произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил дорожного движения [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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По данным очевидцев, водитель авто из-за которого произошла трагедия, находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»По данным очевидцев, водитель авто из-за которого произошла трагедия, находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
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Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина в ночь с 9 на 10 мая. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- По предварительной информации, один из водителей, совершая левый разворот, не предоставил преимущество и столкнулся с другим, - рассказали о происшествии в местном управлении ГИБДД. – После чего второй автомобиль совершил столкновение с третьим.

В аварии, к несчастью, не обошлось из жертв: один из пассажиров авто получил тяжелые травмы, второй (находившийся в автомобиле, водитель которого и стал виновником происшествия) погиб на месте. Кроме того, пострадал и сам водитель авто, нарушивший правила дорожного движения - прибывшая бригада скорой помощи диагностировала у него легкие травмы. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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