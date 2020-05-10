9182 человек за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

10 Май 2020 2020-05-10T11:22:51+03:00

Всего с начала эпидемии в Северной столице выявили 7 404 случая заражения новой инфекцией

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Коронавирусная инфекция продолжает атаковать Северную столицу. Однако медики и специалисты Роспотребнадзора встречают ее во всеоружии. Так, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге на наличие вируса обследовали 9 182 человека. Об этом сегодня, 10 мая, сообщил городской оперштаб.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 7404 случая заражения COVID-19, - уточнили в оперштабе. - Умерло 53 человека. Выздоровело 1674 человека.

Кроме того, в настоящее время на карантине находится 3960 человек. Из них 186 - в обсерваторе, 991 - на самоизоляции, 2783 - контактные.

Отметим, что ранее специалисты назвали количество обследованных за сутки одним из главных факторов развития эпидемии. При этом в городском Роспотребнадзоре отмечали, что в выходные число анализов всегда сокращается – а вместе с тем закономерно сокращается и число выявленных случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU