9182 человек за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге
Коронавирусная инфекция продолжает атаковать Северную столицу. Однако медики и специалисты Роспотребнадзора встречают ее во всеоружии. Так, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге на наличие вируса обследовали 9 182 человека. Об этом сегодня, 10 мая, сообщил городской оперштаб.
- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 7404 случая заражения COVID-19, - уточнили в оперштабе. - Умерло 53 человека. Выздоровело 1674 человека.
Кроме того, в настоящее время на карантине находится 3960 человек. Из них 186 - в обсерваторе, 991 - на самоизоляции, 2783 - контактные.
Отметим, что ранее специалисты назвали количество обследованных за сутки одним из главных факторов развития эпидемии. При этом в городском Роспотребнадзоре отмечали, что в выходные число анализов всегда сокращается – а вместе с тем закономерно сокращается и число выявленных случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU