2020-05-10T11:55:59+03:00
Общество

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 10 мая 2020 года составил 3,6 балла из 5

Это значит, что большинство людей находится дома
Сергей ВОЛЧКОВ
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Несмотря на выходной из хорошую погоду, большинство петербуржцев остается дома.Несмотря на выходной из хорошую погоду, большинство петербуржцев остается дома.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на выходной день и теплую погоду петербуржцы пока что не спешат покидать дома и квартиры. По данным Яндекса, утром 10 мая индекса режима самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,6 балла из 5 возможных.

- Большинство людей дома, - гласит сообщение сервиса. – И вы оставайтесь!

Напомним: по состоянию на 10 мая в Санкт-Петербурге зафиксировали в общей сложности 7 404 случая заражения граждан новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Суточный прирост при этом составил 414 человек. Режим самоизоляции большинство специалистов, так или иначе работающих над ликвидацией эпидемии – от медиков до вирусологов – называют одним из самых главных залогов безопасности. Однако в крупных городах – в том числе и в Северной столице – с ним регулярно возникают проблемы: так, несколько дней назад петербуржцы, обрадовавшиеся хорошей погоде, обвалили его до 2,2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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