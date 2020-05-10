2020-05-10T13:02:54+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 10 мая 2020 года: плюс 67 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 10 мая 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Одним из главных эпицентров заражения коронавирусом в Ленинградской области стал город Мурино.Одним из главных эпицентров заражения коронавирусом в Ленинградской области стал город Мурино.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В соседнем с Санкт-Петербургом регионе сохраняется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Так, число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 10 мая 2020 года составило 67 человек. Об этом сообщило областное правительство.

- Новые заболевшие выявлены в 30 населенных пунктах, - уточнили в администрации. – Таким образом с момента начало эпидемии общее количество инфицированных в регионе составило 1 500 человек. 423 из них уже успели выздороветь. Шестеро скончались.

Напомним: в самом Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 414 новых инфицированных. Общее количество заболевших по состоянию на 10 мая превысило 7 000 человек. Со вторника в городе вслед за Ленинградской областью вводят обязательный «перчаточно-масочный» режим. Штраф за его нарушение составит 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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