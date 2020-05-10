Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 10 мая 2020 года: плюс 67 человек
В соседнем с Санкт-Петербургом регионе сохраняется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Так, число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 10 мая 2020 года составило 67 человек. Об этом сообщило областное правительство.
- Новые заболевшие выявлены в 30 населенных пунктах, - уточнили в администрации. – Таким образом с момента начало эпидемии общее количество инфицированных в регионе составило 1 500 человек. 423 из них уже успели выздороветь. Шестеро скончались.
Напомним: в самом Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 414 новых инфицированных. Общее количество заболевших по состоянию на 10 мая превысило 7 000 человек. Со вторника в городе вслед за Ленинградской областью вводят обязательный «перчаточно-масочный» режим. Штраф за его нарушение составит 4 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU