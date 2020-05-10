Полицейский и подозреваемый в похищении человека погибли в аварии на трассе «Нева»

10 Май 2020 2020-05-10T13:48:43+03:00

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Утром 10 мая в тяжелой аварии на 697 километре трассы М-11 «Нева» погибли двое: полицейский и подозреваемый, которого страж порядка этапировал в Северную столицу. Об этом «Комсомолке» рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

- Ранее мужчина был задержан в Новгородской области за попытку похищения человека, - уточнили в ведомстве. – В момент задержания он вместе с похищенным и водителем, причастность которого к преступлению сейчас уточняется, находился в автомобиле с поддельными номерами, числящимися за одним из подразделений следственного комитета России.

Кроме того, подозреваемый имел при себе поддельное удостоверение сотрудника СК. После задержания его должны были отправить в Санкт-Петербург, но в дело вмешалась роковая случайность: на подъезде к городу служебный автомобиль съехал в кювет и перевернулся, и мужчина погиб вместе с сопровождавшим его сотрудником полиции. По факту происшествия в данный момент проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU