2020-05-10T15:02:59+03:00
Общество

Массовое захоронение обнаружили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

По предварительной информации, найденные останки могут принадлежат бойцам, погибшим в сражениях за Пулковские высоты во время Великой Отечественной войны
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Найденные останки изъяли для экспертизы сотрудники полиции.Найденные останки изъяли для экспертизы сотрудники полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, но до сих тот тут, то там по стране время от времени звучит ее мрачное эхо. Особенно часто оно раздается на Пулковских высотах, где проходила линия фронта, и гремели ожесточенные бои. Вчера, 9 мая, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга были обнаружены останки, принадлежащие, по предварительной информации, жертвам тех страшных лет. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- С сообщением о находке в отдел полиции обратился один из местных жителей, - уточнил собеседник. – Костные останки были обнаружены в районе Петербургского шоссе, неподалеку от конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».

В результате сотрудники полиции изъяли с места 12 костных останков – ключиц, верхних и нижних конечностей. Все они будут отправлены на экспертизу, которая позволит с точностью установить, действительно ли они принадлежат бойцам, погибшим в сражениях за Пулковские высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Придется подождать: вывозной рейс из Вьетнама в Санкт-Петербург перенесли на неопределенный срок без объяснения причин
Массовое захоронение обнаружили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Полицейский и подозреваемый в похищении человека погибли в аварии на трассе «Нева»
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 10 мая 2020 года: плюс 67 человек
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 10 мая 2020 года составил 3,6 балла из 5
9182 человек за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге
Массовая авария с жертвами произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Мужчина заступился за кондуктора и получил удар ножом в шею в Санкт-Петербурге
Знаменитый фонтан, построенный в честь победы в Великой Отечественной войне, отремонтировали в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: настоящая весна
Выход из режима самоизоляции в Санкт-Петербурге представят губернатору до 25 мая
Детские сады Санкт-Петербурга будут принимать малышей, чьи родители выходят на работу
Торговлю масками и перчатками в метро Санкт-Петербурга должны начать не позднее 11 мая
В Ленинградской области зажгли «Фонарики Победы»
Вирусную пневмонию в Петербурге находят почти у 70 процентов обратившихся в центр томографии
Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция