Массовое захоронение обнаружили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

10 Май 2020 2020-05-10T15:02:59+03:00

По предварительной информации, найденные останки могут принадлежат бойцам, погибшим в сражениях за Пулковские высоты во время Великой Отечественной войны

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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, но до сих тот тут, то там по стране время от времени звучит ее мрачное эхо. Особенно часто оно раздается на Пулковских высотах, где проходила линия фронта, и гремели ожесточенные бои. Вчера, 9 мая, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга были обнаружены останки, принадлежащие, по предварительной информации, жертвам тех страшных лет. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- С сообщением о находке в отдел полиции обратился один из местных жителей, - уточнил собеседник. – Костные останки были обнаружены в районе Петербургского шоссе, неподалеку от конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».

В результате сотрудники полиции изъяли с места 12 костных останков – ключиц, верхних и нижних конечностей. Все они будут отправлены на экспертизу, которая позволит с точностью установить, действительно ли они принадлежат бойцам, погибшим в сражениях за Пулковские высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU