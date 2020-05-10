Придется подождать: вывозной рейс из Вьетнама в Санкт-Петербург перенесли на неопределенный срок без объяснения причин

10 Май 2020 2020-05-10T15:16:26+03:00

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Россиянам, которые из-за эпидемии коронавируса застряли во Вьетнаме, придется еще какое-то время подождать возвращения домой. Вывозной рейс, который должен был доставить людей из города Хошимин в Санкт-Петербург, отложили на неопределенный срок. Об этом сегодня, 10 мая, сообщило генеральное консульство России.

- Рейс № AFL291 Хошимин – Санкт-Петербург – Москва отложен на неопределённое время, - заявили представители ведомства в своем официальном telegram-канале. - Дополнительная информация будет опубликована позднее.

Напомним: ранее предполагалось, что самолет вылетит из Вьетнама в Россию уже в ближайший вторник, 12 мая. Согласно сформированным консульством спискам пассажиров, покинуть на нем страну должны были 38 человек. При этом Санкт-Петербург продолжает регулярно принимать вывозные рейсы: ранее в город прибыли люди, застрявшие из-за эпидемии в Испании и Шанхае.

ИСТОЧНИК KP.RU