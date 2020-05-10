2020-05-10T16:09:10+03:00
Общество

Льготные проездные не будут продавать до конца мая в Санкт-Петербурге

Такое решение приняли в Смольном из-за эпидемии коронавируса
Сергей ВОЛЧКОВ
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Продажу льготных проездных в Санкт-Петербурге приостановили с 13 марта.Продажу льготных проездных в Санкт-Петербурге приостановили с 13 марта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что с 12 мая официально снимается часть «коронавирусных» запретов, Санкт-Петербург по-прежнему остается в состоянии повышенной готовности к любому развитию ситуации. Чтобы не провоцировать новый всплеск заболеваемости, в Смольном решили пока что не возобновлять продажу льготных проездных. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства вчера, 9 мая.

- (Необходимо) обеспечить до 31.05.2020 приостановление продажи льготных проездных билетов гражданам и обучающимся, - говорится в документе.

Напомним: «карантинные» ограничения были официально введены в Санкт-Петербурге 13 марта, чтобы предотвратить распространение в городе новой коронавирусной инфекции. Тем не менее заболеваемость продолжает расти: так, по состоянию на 10 мая в Северной столице выявили 414 новых зараженных. А общее количество граждан, подхвативших инфекцию с начала эпидемии, составило 7 404 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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