ТЭЦ и котельные подготовили к возможному похолоданию в Санкт-Петербурге

10 Май 2020 2020-05-10T17:02:59+03:00

По прогнозам синоптиков, оно может наступить уже с середины следующей недели

Изменить размер текста: A A

Судя по прогнозам синоптиков, получать удовольствие от солнечной погоды нам с вами осталось недолго – уже с середины следующей недели в Санкт-Петербурге возможно резкое похолодание, а местами и заморозки. Но страдать от холода тоже не придется: городские энергетики готовы в случае необходимости обеспечить дома и квартиры теплом. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в Смольном.

- Несмотря на введенный с 8 мая режим периодического протапливания, энергетики готовы в полном объеме обеспечить потребителей теплоснабжением и горячей водой, - говорится в сообщении. - В случае необходимости и снижения среднесуточной температуры ниже +8 градусов системы отопления жилых зданий подлежат включению от теплоисточников в заданных режимах.

Говоря простым языком, если температура воздуха вдруг резко упадет, то тепло в квартиры подадут снова. Об этом позаботятся 79 суточных бригад общей численностью в 383 человека и 169 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU