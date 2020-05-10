2020-05-10T18:26:51+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 10 мая 2020 года резко упал из-за толп гуляющих в парках и скверах

По данным Яндекса, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 10 мая 2020 года составил три балла из пяти возможных
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербуржцы массово потянулись в парки и скверы.Петербуржцы массово потянулись в парки и скверы.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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В воскресенье, 10 мая, горожане, обрадовавшиеся теплу и солнцу, потянулись в парки и скверы и обвалили индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге. По данным Яндекса, сейчас он составляет три балла из пяти возможных. Это не так плохо, но все же хуже, чем следовало бы.

- Несмотря на запрет, в парке Интернационалистов полно народа, - рассказали читатели «Комсомолки». – Люди гуляют с колясками, отдыхают на газонах. Одним словом, сплошное раздолье и никакого беспокойства!

Между тем в Санкт-Петербурге продолжается эпидемия новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. По данным городского оперативного штаба, за последние два месяца ей заразились в общей сложности 7 404 человека, при этом 53 заболевших скончались. Последняя на данный момент крупная вспышка случилась вчера, 9 мая – за сутки в Северной столице выявили 425 инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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