«Забил до смерти и спрятал в подполе»: Убийство, совершенное почти 11 лет назад, раскрыли в Ленинградской области
Следователи города Приозерск в Ленинградской области раскрыли преступление, совершенное почти 11 лет назад в поселке Громово. Об этом сегодня, 10 мая, сообщило главное Следственное управление СК России по региону.
- По данным следствия, в сентябре 2009 года мужчина-уроженец Йошкар-Олы убил свою сожительницу, - рассказали в ведомстве. – Но почве личных неприязненных отношений он забил ее до смерти, после чего спрятал тело в подполе и скрылся с места преступления.
Долгое время личность преступника оставалась неизвестной. Однако все тайное рано или поздно становится явным: буквально на днях мужчину вычислили и задержали. В ходе допроса он признал свою вину и по ходатайству следствия был заключен под стражу. Обвинение ему предъявили по статье «Убийство». Максимальное наказание, которое теперь светит беглецу – пятнадцать лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU