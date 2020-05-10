«Забил до смерти и спрятал в подполе»: Убийство, совершенное почти 11 лет назад, раскрыли в Ленинградской области

10 Май 2020 2020-05-10T18:53:46+03:00

Именно в этом подполе убийца спрятал труп своей жертвы. Фото: СУ СК России по Ленинградской области

История этого дела началась в сентябре 2009 года с исчезновения молодой женщины в поселке Громово

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Следователи города Приозерск в Ленинградской области раскрыли преступление, совершенное почти 11 лет назад в поселке Громово. Об этом сегодня, 10 мая, сообщило главное Следственное управление СК России по региону.

- По данным следствия, в сентябре 2009 года мужчина-уроженец Йошкар-Олы убил свою сожительницу, - рассказали в ведомстве. – Но почве личных неприязненных отношений он забил ее до смерти, после чего спрятал тело в подполе и скрылся с места преступления.

Долгое время личность преступника оставалась неизвестной. Однако все тайное рано или поздно становится явным: буквально на днях мужчину вычислили и задержали. В ходе допроса он признал свою вину и по ходатайству следствия был заключен под стражу. Обвинение ему предъявили по статье «Убийство». Максимальное наказание, которое теперь светит беглецу – пятнадцать лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU