В Смольном рассказали, какие маски нужно носить, чтобы не получить штраф в Санкт-Петербурге

10 Май 2020 2020-05-10T19:19:42+03:00

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Уже в ближайший вторник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге начнет действовать обязательный к соблюдению «перчаточно-масочный» режим. В Смольном уже продумали меры наказания для тех, кто появится на улице без средств защиты, а заодно объяснили горожанам, какие именно маски нужно будет носить, чтобы не нарваться на штраф.

- Можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки, - уточнили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Напомним: в Санкт-Петербурге продолжается распространение новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 10 мая в городе обнаружили 414 новых случаев заболевания. А общее количество инфицированных составило 7 404 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU