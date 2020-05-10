Появились подробности инцидента с гибелью полицейского и подозреваемого в похищении человека на трассе «Нева»

10 Май 2020 2020-05-10T19:39:20+03:00

В аварии на федеральной трассе М-11 погибли полицейский и подозреваемый в похищении человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Утром 10 мая на трассе М-11 «Нева» произошла трагедия: в результате аварии погибли полицейский и подозреваемый в похищении человека, которого этапировали в Санкт-Петербург. Источник в правоохранительных органах рассказал «Комсомолке» о преступлении, которое пытался совершить мужчина.

- 9 мая в полицию обратился адвокат пострадавшего, - уточнил источник. – Он сообщил, что его подзащитного на Торжковском рынке похитили и увезли в неизвестном направлении.

Как показали записи с камер видеонаблюдения, мужчина после разговора с незнакомцем сам сел в автомобиль с номерами, принадлежавшими московскому следственному управлению на транспорте. Однако в ходе проверки выяснилось, что номера поддельные: автомобиль, под который преступники «замаскировали» свою машину, все это время находился на служебной стоянке и никуда не выезжал.

- Межу тем подозреваемый вместе с похищенным двигались в сторону Новгородской области, - отметил источник. – В 19:20 автомобиль остановил наряд ГИБДД.

Похитителю и водителю автомобиля предъявили обвинение по статье 126 УК РФ – «Похищение человека». Однако во время этапирования подозреваемого в Санкт-Петербург в дело вмешался роковой случай: служебная машина съехала в кювет и перевернулась. Похититель и сопровождавший его сотрудник полиции погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU