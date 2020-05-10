2020-05-10T19:56:43+03:00
Происшествия

Мужчина ранил знакомого из пистолета и забаррикадировался в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга

Инцидент произошел на улице Планерной
Сергей ВОЛЧКОВ
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Замок на двери не помог: дебошира задержали и отправили под стражуЗамок на двери не помог: дебошира задержали и отправили под стражуФото: Олег ЗОЛОТО
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Инцидент со стрельбой произошел сегодня, 10 мая, на улице Планерной в Приморском районе Северной столицы. По предварительной информации, между двумя мужчинами, «подогретыми» спиртным, возник конфликт, в ходе которого один выстрелил другому в ногу из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавший сам сумел выбраться и вызвал полицию, - уточнили в ведомстве. – Между тем злоумышленник заперся в квартире и отказался открывать дверь наряду, прибывшему на место происшествия.

История, впрочем, завершилась благополучно: дверь полицейские взломали, а дебошира (им, к слову, оказался 58-летний петербуржец) задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По какой статье "приморского стрелка" будут привлекать к ответственности, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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