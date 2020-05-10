2020-05-10T20:37:31+03:00
Общество

Выпускники сразу трех военных вузов досрочно получили дипломы в Санкт-Петербурге

Вручение дипломов и золотых медалей прошло в торжественной обстановке, но со строгим соблюдением противоэпидемических мер
Сергей ВОЛЧКОВ
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Многие выпускники получили медали и дипломы с отличием. Фото: пресс-служба Западного военного округаМногие выпускники получили медали и дипломы с отличием. Фото: пресс-служба Западного военного округа
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Сегодня, 10 мая, выпускникам трех петербургских военных вузов досрочно выдали дипломы и аттестаты. Речь идет о Военном институте Железнодорожных войск и военных сообщений, Военного института физической культуры и Военной академии связи. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

- Из Военной академии связи выпустились 823 офицера, которые прошли обучение по программам магистратуры и специалитета, - уточнили в пресс-службе. – В институте физической культуры дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании вручены 5 адъюнктам и 96 лейтенантам.

Многие выпускники получили особые знаки отличия: грамоты и награды за успехи в учебе. Так, пятеро молодых офицеров из института физической культуры были награждены почетными медалями «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации». А в академии связи дипломы 124 выпускника получили дипломы с отличием. По словам пресс-службы ЗВО, все торжественные мероприятия прошли со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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