2020-05-10T21:03:59+03:00
Дом. Семья

Первое фото новорожденного зубренка показали в питомнике для зубробизонов в Ленобласти

Если малыш окажется самкой, ветеринары планируют назвать ее Победой
Сергей ВОЛЧКОВ
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Детеныш появился у самки зубра по кличке Мадама. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской областиДетеныш появился у самки зубра по кличке Мадама. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
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У кого-то карантин, а у кого-то – пополнение в семействе. В «Зубровнике» в Токсово у одной из «местных жительниц» - зубробизона по кличке Мадама – появился детеныш. Об этом сегодня, 10 мая, рассказала пресс-служба правительства Ленинградской области.

- Если малыш окажется самкой, ветеринары планируют назвать её Победой, - уточнили в ведомстве.

Между тем Мадама – вовсе не единственная самка зубробизона в Токсово, которой предстоит воспитывать малыша. Под контролем ветеринаров в данный момент находятся еще две беременные «местные жительницы» - Милана и Березка.

Ну а кроме того, пока длится карантин, в «Зубровнике» готовятся к серьезным переменам. В планах у руководства – расширить существующую территорию до 16 гектар и включить в нее ладшафтную часть, чтобы увеличившееся стадо мохнатых гигантов могло свободно гулять и пастись.

К слову, это - не единственная новость о животных на сегодняшний день. Ранее петербургские спасатели тюленей поделились трогательным видео с двумя осиротевшими нерпами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Первое фото новорожденного зубренка показали в питомнике для зубробизонов в Ленобласти
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