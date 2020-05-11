Прогноз погоды на 11 мая в Санкт-Петербурге: жара, сильный ветер и дождь

11 Май 2020 2020-05-11T09:30:19+03:00

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Начало этой недели для жителей города на Неве будет действительно жарким. Днем в понедельник, 11 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается от +19 до +21 градуса. Но лучше всего не бежать на улицу, а соблюдать самоизоляцию и остаться дома. Тем более что ближе к вечеру синоптики прогнозируют сильные порывы ветра – до 12 метров в секунду. Кроме того, погоду во второй половине дня испортят и дожди. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

– Сегодня, 11 мая, погоду в Санкт-Петербурге будет формировать теплый сектор приближающегося с северо-запада циклона, а вечером его сменит холодный атмосферный фронт. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут дожди, – отметил Михаил Леус.

При этом день будет не самым приятным для метеозависимых людей: атмосферное давление будет понижаться. Но самый большой «сюрприз» природа приготовила на завтра, 12 мая. Во вторник в Петербурге резко изменится погода. После жары температура воздуха ночью упадет до +2…+4 градусов. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем поднимется лишь до +5…+7 градусов. Кроме того, ожидается дождь и даже мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU