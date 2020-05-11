2020-05-11T09:30:19+03:00
Общество

Прогноз погоды на 11 мая в Санкт-Петербурге: жара, сильный ветер и дождь

Температура воздуха прогреется до +21 градуса, но во второй половине дня ожидаются осадки
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В понедельник, 11 мая, в Санкт-Петербурге будет до +21 градуса.В понедельник, 11 мая, в Санкт-Петербурге будет до +21 градуса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Начало этой недели для жителей города на Неве будет действительно жарким. Днем в понедельник, 11 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается от +19 до +21 градуса. Но лучше всего не бежать на улицу, а соблюдать самоизоляцию и остаться дома. Тем более что ближе к вечеру синоптики прогнозируют сильные порывы ветра – до 12 метров в секунду. Кроме того, погоду во второй половине дня испортят и дожди. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

– Сегодня, 11 мая, погоду в Санкт-Петербурге будет формировать теплый сектор приближающегося с северо-запада циклона, а вечером его сменит холодный атмосферный фронт. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут дожди, – отметил Михаил Леус.

При этом день будет не самым приятным для метеозависимых людей: атмосферное давление будет понижаться. Но самый большой «сюрприз» природа приготовила на завтра, 12 мая. Во вторник в Петербурге резко изменится погода. После жары температура воздуха ночью упадет до +2…+4 градусов. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем поднимется лишь до +5…+7 градусов. Кроме того, ожидается дождь и даже мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 11 мая 2020 года составил 3,1 из 5 баллов
Спасатели продезинфицировали вокзал Петрозаводска в стиле фильма ужасов
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года: плюс 66 человек
Сенной рынок опечатали из-за раздачи продуктов, которая вызвала столпотворение
Почти 3 тысячи человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге
В Петербурге продают маски для женихов и невест
«Жигули» врезался в ремонтные ограждения и иномарку на проспекте Ветеранов
Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 11 человек
За сутки из магазинов Петербурга вывезли две неоплаченных тележки с продуктами
Прогноз погоды на 11 мая в Санкт-Петербурге: жара, сильный ветер и дождь
Первое фото новорожденного зубренка показали в питомнике для зубробизонов в Ленобласти
Выпускники сразу трех военных вузов досрочно получили дипломы в Санкт-Петербурге
Мужчина ранил знакомого из пистолета и забаррикадировался в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга
Появились подробности инцидента с гибелью полицейского и подозреваемого в похищении человека на трассе «Нева»
В Смольном рассказали, какие маски нужно носить, чтобы не получить штраф в Санкт-Петербурге
«Забил до смерти и спрятал в подполе»: Убийство, совершенное почти 11 лет назад, раскрыли в Ленинградской области
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 10 мая 2020 года резко упал из-за толп гуляющих в парках и скверах