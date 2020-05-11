За сутки из магазинов Петербурга вывезли две неоплаченных тележки с продуктами

11 Май 2020 2020-05-11T09:29:27+03:00

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Сразу в два магазина Петербурга 10 мая наведались нечестные голодные покупатели. Добычей в обоих случаях стала корзина с продуктами.

Первое ограбление развернулось в супермаркете на проспекте Александровской фермы. Около пяти часов вечера покупатель попытался провезти через кассу целую тележку, наполненную неоплаченным товаром.

– 60-летний охранник предпринял попытку остановить неизвестного, но на его пути встал второй неизвестный, в руке у которого был предмет, похожий на нож, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С награбленным «покупатели» скрылись на «Хюндай Солярис».

Похожий случай в тот же день произошел в магазине на улице Ленсовета. По словам 25-летнего заместителя директора магазина, четверо покупателей наведались к ним около половины третьего дня. Они ударили охранника и умчались на «ВАЗе» с продуктами на 1653 рубля 46 копеек.

В обоих случаях грабителей нашли, задержали и готовятся отдать под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU