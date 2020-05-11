2020-05-11T09:29:27+03:00
Происшествия

За сутки из магазинов Петербурга вывезли две неоплаченных тележки с продуктами

В одном случае покупатели были вооружены ножом
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Голодных грабителей нашли, задержали и готовятся отдать под судГолодных грабителей нашли, задержали и готовятся отдать под судФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сразу в два магазина Петербурга 10 мая наведались нечестные голодные покупатели. Добычей в обоих случаях стала корзина с продуктами.

Первое ограбление развернулось в супермаркете на проспекте Александровской фермы. Около пяти часов вечера покупатель попытался провезти через кассу целую тележку, наполненную неоплаченным товаром.

– 60-летний охранник предпринял попытку остановить неизвестного, но на его пути встал второй неизвестный, в руке у которого был предмет, похожий на нож, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С награбленным «покупатели» скрылись на «Хюндай Солярис».

Похожий случай в тот же день произошел в магазине на улице Ленсовета. По словам 25-летнего заместителя директора магазина, четверо покупателей наведались к ним около половины третьего дня. Они ударили охранника и умчались на «ВАЗе» с продуктами на 1653 рубля 46 копеек.

В обоих случаях грабителей нашли, задержали и готовятся отдать под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 11 мая 2020 года составил 3,1 из 5 баллов
Спасатели продезинфицировали вокзал Петрозаводска в стиле фильма ужасов
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года: плюс 66 человек
Сенной рынок опечатали из-за раздачи продуктов, которая вызвала столпотворение
Почти 3 тысячи человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге
В Петербурге продают маски для женихов и невест
«Жигули» врезался в ремонтные ограждения и иномарку на проспекте Ветеранов
Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 11 человек
За сутки из магазинов Петербурга вывезли две неоплаченных тележки с продуктами
Прогноз погоды на 11 мая в Санкт-Петербурге: жара, сильный ветер и дождь
Первое фото новорожденного зубренка показали в питомнике для зубробизонов в Ленобласти
Выпускники сразу трех военных вузов досрочно получили дипломы в Санкт-Петербурге
Мужчина ранил знакомого из пистолета и забаррикадировался в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга
Появились подробности инцидента с гибелью полицейского и подозреваемого в похищении человека на трассе «Нева»
В Смольном рассказали, какие маски нужно носить, чтобы не получить штраф в Санкт-Петербурге
«Забил до смерти и спрятал в подполе»: Убийство, совершенное почти 11 лет назад, раскрыли в Ленинградской области
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 10 мая 2020 года резко упал из-за толп гуляющих в парках и скверах