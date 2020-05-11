2020-05-11T09:50:37+03:00
Происшествия

«Жигули» врезался в ремонтные ограждения и иномарку на проспекте Ветеранов

Об этом рассказали очевидцы в соцсети
Евгения МОСКВИНА
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"Жигули" пробил ремонтные ограждения на проспекте Ветеранов и врезался в иномарку. Фото: vk.com/spb_today"Жигули" пробил ремонтные ограждения на проспекте Ветеранов и врезался в иномарку. Фото: vk.com/spb_today
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В Кировском районе Петербурга в ночь на понедельник, 11 мая, произошла авария на ремонтируемом участке проспекта Ветеранов. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото с места ДТП. Автомобиль «Жигули» врезался в ограждения, а также задел припаркованную иномарку. Произошло все в районе дома №108к1 по проспекту Ветеранов. Со слов очевидцев, водитель и пассажиры отечественной легковушки с места ДТП сбежали.

– Услышали стук, в окно увидели, как врезалась «Жигули» в машину, стоящую в ремонтном ограждении. Из машины выбежали 4 молодых человека, 2 девушки и два парня, – рассказала в комментариях очевидец Наталья Ю.

Из окон своих домов и другие петербуржцы видели, как несколько человек из «Жигулей» перескочили через ограждения и побежали прочь.

– Они очень быстро разбежались, меня это поразило, что так быстро убегают, – написала в комментариях Нина К.

По предварительным данным, в ДТП пострадавших нет. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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