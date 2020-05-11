В Петербурге продают маски для женихов и невест

11 Май 2020 2020-05-11T10:07:09+03:00

Пара самых простых свадебных масок обойдется молодоженам в две с половиной тысячи рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

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Петербургский бренд свадебных и вечерних платьев призывает невест и женихов «оставаться красивыми» даже в коронавирусную пандемию. Специально для молодоженов дизайнеры выпустили свадебные защитные маски.

– Наша коллекция многоразовых масок создана для тех, кто не хочет выбирать между безопасностью и внешним видом, – объясняют дизайнеры. – В них легко дышать: подкладка – хлопок, лицевая сторона – хлопок, микадо, элегант, кружево. Не нужно портить свои фотографии дешевыми одноразовыми масками!

Под венец предлагают надеть как лаконичные однотонные или веселые принтованные маски, так и элегантные кружевные. Невест одевают в розовые, голубые, молочные и маски цвета айвори, цвета женихов – черный, синий и голубой. По желанию, маску могут расшить серебряными или золотыми пайетками и жемчугом, декоративными цветами и кристаллами Swarowski.

Пара самых простых свадебных масок обойдется молодоженам в две с половиной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU