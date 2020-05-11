2020-05-11T10:25:41+03:00
Общество

Почти 3 тысячи человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Всего на карантине в городе находится 3946 человек
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге ежедневно проводят тысячи тестов на коронавирус.В Петербурге ежедневно проводят тысячи тестов на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Ежедневно тысячам человек в городе делают тесты на выявление новой болезни. Так, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 2847 человек. Такие данные приводит сегодня, 11 мая, городской оперативный штаб.

– Всего на карантине находится 3946 человек. Из них 196 – в обсерваторе, 967 – на самоизоляции, 2783 – контактные, – отмечают в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, за сутки о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 23 человека. Всем им предстоит пройти карантин.

По последним данным с начала эпидемии в Санкт-Петербурге зарегистрировали всего 7 404 случая COVID-19. При этом полностью выздоровело 1 674 человека, а скончалось 53.

Петербуржцы продолжают обращаться с вопросами, связанными с коронавирусом, и в Единую региональную информационно-справочную службу на номер 122. Так, последние сутки специалисты обработали 1055 звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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