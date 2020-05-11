2020-05-11T10:45:34+03:00
Происшествия

Сенной рынок опечатали из-за раздачи продуктов, которая вызвала столпотворение

Причиной закрытия рынка стало формальное нарушение общественного порядка [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сенной рынок опечатали из-за раздачи продуктов, которая вызвала столпотворение.Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Утром 10 мая один из арендаторов Сенного рынка устроил бесплатную раздачу продуктов. У его точки выстроилась огромная очередь. А вскоре на рынок пришли и люди в форме, которых вызвал один из охранников. Работа рынка как объекта розничной торговли не запрещена: полицию и Роспотребнадзор привело сюда нарушение требования обеспечить между посетителями полтора метра дистанции.

– С 08:30 до 11:40 одновременно около одной продуктовой точки находились около 200 человек, что нарушает ограничительные меры в связи с пандемией, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – 43-летний организатор массового мероприятия был оперативно установлен и доставлен в полицию. Рынок закрыт.

По звуки «Уважаемые посетители, просьба освободить территорию рынка!» и «Господа, закрываем и выходим, на все – две секунды!» лоточники спешно собирали и закрывали товар. Полицейские в перчатках и масках обещали, что «никто ничего не украдет». Очистив открытую часть Сенного, полиция направилась в крытую. Вход в рынок опечатал Роспотребнадзор.

На «щедрого» предпринимателя составили протокол за организацию массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. На юрлицо, заведующее рынком, завели административное дело. За «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» во время пандемии рынку грозит полмиллиона рублей штрафа или приостановка работы на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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