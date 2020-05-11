2020-05-11T10:52:27+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года: плюс 66 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти по данным на 11 мая выявили 66 новых случаев коронавируса.В Ленобласти по данным на 11 мая выявили 66 новых случаев коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новый день, к сожалению, не обошелся без новых случаев COVID-19. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года составило 66 человек. Свежие данные по новым подтвержденным случаям коронавируса за сутки приводит Всероссийский Оперативный штаб. Таким образом, всего у 1566 жителей региона за все время пандемии выявили коронавирус. Информация о населенных пунктах, где зафиксировали новые случаи, появится чуть позже.

К слову, в Петербурге за последние сутки выявили 307 новых заболевших. Всего по России – 11 656 случаев в 84 регионах. Кроме того, зафиксировано 94 летальных исхода, а полностью за сутки выздоровели 5495 человек.

– Всего на сегодняшний день в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек, – сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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