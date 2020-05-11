11 Май 2020 2020-05-11T11:58:36+03:00

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По первым кадрам этого видеоролика жители Петрозаводска решили, что кто-то снимает на их железнодорожном вокзале фильм ужасов. Но оказалось, это спасатели запечатлели в формате хоррора дезинфекцию, которую недавно провели на вокзале.

На кадрах двухминутного ролика – сотрудники ГУ МЧС по республике Карелия в комбинезонах химзащиты, в масках и с дезинфицирующими баллонами за спиной. Спасатели врываются на пустой вокзал и щедро поливают ступени главной лестницы обеззараживающим раствором.

Дезинфекция вокзала Петрозаводска проходила в конце апреля. Работы Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов проводила совместно с республиканским управлением МЧС.

– Высокоэффективными дезинфицирующими средствами обработали помещения основного здания вокзала, билетно-багажного центра, территорию со стороны города, северную лестницу, – сообщали на Октябрьской железной дороге. – Суммарная площадь обработанных помещений и поверхностей составила более двух тысяч квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778438" frameborder="0"></iframe> Спасатели продезинфицировали вокзал Петрозаводска в стиле фильма ужасов.Видео: ГУ МЧС по Карелии

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ИСТОЧНИК KP.RU