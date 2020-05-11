2020-05-11T12:20:35+03:00
Общество

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 11 мая 2020 года составил 3,1 из 5 баллов

Горожанам не сидится дома в очень теплый день
Евгения МОСКВИНА
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Индекс самоизоляции в Петербурге показал 3,1 балл.Индекс самоизоляции в Петербурге показал 3,1 балл.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге сегодня по-настоящему летняя погода – уже в первой половине дня воздух прогрелся до +19 градусов, а днем ожидается и до +21. Судя по всему, погода так и манит петербуржцев нарушить режим самоизоляции. Уже к 12 часам дня народ начал активно выходить на улицы. По данным Яндекса, в это время индекс самоизоляции составил 3,1 балл из 5 возможных.

– На улице есть люди. Оставайтесь дома, – говорится на сервисе.

И если в 7 утра индекс показывал 4,1 балла, то уже с 8 утра он начал постепенно снижаться – и так каждый час. Так что значение Петербурга на сервисе окрасилось в тревожный оранжевый цвет. К слову, город на Неве к 12 часам обогнал со знаком «минус» и столицу. С Москве показатель чуть лучше – 3,4. Такая же ситуация, как в Петербурге, в Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону. Еще ниже показатель в Воронеже, Перми, Екатеринбурге и других городах-миллионниках.

Напомним, что по последним данным на 11 мая в России выявили 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 307 – в Петербурге и 66 – в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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