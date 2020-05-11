2020-05-11T12:54:02+03:00
Общество

Петербуржцев из пяти стран вывезут на этой неделе домой спецрейсами

Вернутся в город застрявшие туристы из Таиланда, Испании, Турции, Австрии и Венгрии
Евгения МОСКВИНА
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На текущей неделе из пяти стран в Петербург вернутся застрявшие туристы.На текущей неделе из пяти стран в Петербург вернутся застрявшие туристы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На текущей неделе в Петербурге ожидаются четыре спецрейса, которыми вернут домой застрявших за границей из-за коронавируса горожан. Как следует из данных Telegram-канала Минсвязи России, в Северную столицу прилетят туристы из Таиланда, Испании, Турции, Австрии и Венгрии. Все самолеты будут направляться в Москву с пересадкой в Петербурге, поэтому вернутся на них жители сразу двух столиц.

Так, в среду, 13 мая, в 12:35 по местному времени планирую забрать россиян из Бангкока. В четверг, 14 мая, организован рейс ТенерифеБарселона – Санкт-Петербург – Москва., который вылетает в 5:35 утра по местному времени. Затем в пятницу, 15 мая, в 14:20 заберут петербуржцев из Анталии. А в воскресенье, 17 мая, в 12:30 по местному времени запланирован спецрейс по маршруту ВенаБудапешт – Санкт-Петербург – Москва.

Напомним, что по прибытии всем петербуржцам предстоит отправиться на обязательный карантин. По последним данным на 11 мая всего на карантине в Петербурге находится 3946 человек. Из них 196 – в обсерваторе, 967 – на самоизоляции и 2783 – контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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