Истощенный малыш: В Ленобласти спасают потерявшегося лисенка

11 Май 2020 2020-05-11T14:31:19+03:00

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Новый житель появился в Центре помощи диким животным «Велес» в Ленобласти. Сотрудники показали на видео в соцсети маленького лисенка.

– Знакомьтесь, приехал новенький потеряшка, истощен и очень голодный, отъедается, – рассказали в «Велесе» про нового подопечного.

На видео худенький детеныш уплетает мясо из тарелки, которая чуть ли не больше его самого. Пользователи Сети бросились умиляться лисенку в комментариях. А кого-то даже удивили его «манеры», несмотря на явный голод.

– Так серьезно и вдумчиво кушает, – пишет пользователь.

– Приятного аппетита тебе, солнышко, – желает лисенку в комментариях другой.

Кстати, это уже не первый малютка-лисенок, которого спасают в «Велесе» за последнее время. В конце апреля крохотного зверя сотрудники центра учили пить молоко из бутылочки.

Новенький ЛИС.Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU