2020-05-11T14:59:51+03:00
Общество

Проспект Луначарского в Петербурге отремонтируют за 96,5 млн рублей

Работы проходят на участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры
Евгения МОСКВИНА
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На участке проспекта Луначарского начался ремонт.На участке проспекта Луначарского начался ремонт.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге накануне, 10 мая, запустили ремонт на проспекте Луначарского. О начале работ сообщили в пресс-службе комитета по развития транспортной инфраструктуры (КРТИ). Ремонт будет проходить только на части магистрали: речь идет об участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры.

Как рассказали в КРТИ, стоимость работ составляет 96,49 миллионов рублей. Ремонт будет делать АО «ВАД».

– Подрядной организации предстоит отремонтировать участок длиной 2,9 километров, включающий 54,7 тысяч квадратных метров проезжей части и 1 тысячу квадратных метров тротуара, – добавили в пресс-службе КРТИ.

К слову, протяженность всего проспекта Луначарского составляет чуть больше 7 километров. Магистраль проходит на севере города от Выборгского шоссе до улицы Руставели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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