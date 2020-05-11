Еще один медработник умер от коронавируса в Петербурге
В Петербурге за последние сутки Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила еще три случая смерти от коронавируса. Стали известны подробности о скончавшихся петербуржцах. Первые две пациентки – женщины 69 и 86 лет, умерли в больнице имени Боткина и Городской многопрофильной больнице №2.
– Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию и ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, – сообщили в Комитете по здравоохранению.
Кроме того, подтвердили в Петербурге смерть еще одного медработника. Третьей скончавшейся пациенткой оказалась медсестра одной из городских поликлиник. Она скончалась в Покровской больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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