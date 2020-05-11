2020-05-11T15:13:24+03:00
Общество

Еще один медработник умер от коронавируса в Петербурге

Скончавшаяся пациентка была медсестрой в одной из поликлиник города
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге 11 мая сообщили еще о трех жертвах коронавируса.В Петербурге 11 мая сообщили еще о трех жертвах коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге за последние сутки Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила еще три случая смерти от коронавируса. Стали известны подробности о скончавшихся петербуржцах. Первые две пациентки – женщины 69 и 86 лет, умерли в больнице имени Боткина и Городской многопрофильной больнице №2.

– Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию и ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, – сообщили в Комитете по здравоохранению.

Кроме того, подтвердили в Петербурге смерть еще одного медработника. Третьей скончавшейся пациенткой оказалась медсестра одной из городских поликлиник. Она скончалась в Покровской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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