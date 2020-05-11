Виновник закрытия Сенного рынка объяснил свой поступок желанием помочь голодающим
Предприниматель, который организовал на Сенном рынке раздачу продуктов и невольно собрал у своей точки очередь из 200 человек, что стало причиной закрытия рынка Роспотребнадзором за нарушение противокоронавирусных мер, объяснил причину своего поступка.
43-летний Киемиддин Саидов рассказал суду, что просто хотел помочь соотечественникам.
– 10 мая Саидов организовал раздачу продуктов питания на территории Сенного рынка, около молельной комнаты, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. – В суде Саидов пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим соотечественникам, которые голодают. Цели организовывать массовое скопление граждан у него не было.
Цели организовывать массовое скопление граждан у мужчины не было, но рынок по-прежнему закрытФото: Артем КИЛЬКИН
Несмотря на благие намерения нарушителя, Октябрьский районный суд оштрафовал его за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» на 1 000 рублей. К слову, изначально Саидова обвиняли в «Организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», и за это благодетелю грозило бы минимум 10 000 рублей штрафа.
Сенной рынок опечатали из-за раздачи продуктов, которая вызвала столпотворение.Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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