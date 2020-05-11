Из больницы в Тихвине сбежал молодой пациент с коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T17:05:44+03:00

Спустя десять часов поисков инфицированного гулену нашли рядом с городским кладбищем и вернули в клинику Фото: Артем КИЛЬКИН

Парень сбегает из инфекционного отделения уже не в первый раз

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Несговорчивый молодой человек стал пациентом закрытого инфекционного отделения Тихвинской межрайонной больницы. 16-летний парень с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» сбегал из стационара уже несколько раз. Вот и в ночь на 10 мая он вновь испарился из палаты.

– Диспетчер клиники обратилась в дежурную часть в 03:30 и сообщила, что несовершеннолетний ушел из отделения примерно в час ночи, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Молодого человека доставили в Тихвин с коронавирусом из поселка Сиверский. Но домой беглец не стремился: по мобильному телефону, который парень взял с собой, он ответил врачам, что «скоро вернется».

Спустя десять часов поисков инфицированного гулену все-таки удалось найти рядом с городским кладбищем и вернуть в больницу на машине «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU