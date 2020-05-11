В Петербурге умерла актриса МДТ Светлана Григорьева

11 Май 2020 2020-05-11T18:43:15+03:00

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В Петербурге 10 мая ушла из жизни старейшая актриса Малого драматического театра Светлана Григорьева. Об этом сообщается на официальной странице театра в соцсети «ВКонтакте». заслуженная артистка Российской Федерации не дожила до своего 93-летия всего десять дней.

– Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой Театру на сцене Областного Малого драматического театра, ставшего потом Академическим Малым драматическим театром – Театром Европы, отдавая любимому делу талант, душевные силы, любовь, – отмечают коллеги в сообщении. – Как две ниточки, переплелись жизнь Светланы Васильевны и история Малого драматического.

Светлана Григорьева известна ролями во множестве спектаклей. В том числе – матери в постановке «Назначение» по Володину, Василисы Премудрой в «Живи и Помни» по повести Распутина и Марфы Репишной в «Братьях и сестрах» по Абрамову. Кроме того, на счету артистки много киноролей, в том числе знаменитая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. А также участие в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

ИСТОЧНИК KP.RU