В Сертолово в бетономешалке нашли тело рабочего

11 Май 2020 2020-05-11T18:09:20+03:00

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30-летний житель поселка Парголово едва не арендовал бетономешалку с трупов внутри. Утром 10 мая мужчина приехал в съемный гараж, где собирались начать производство тротуарной плитки. На месте арендатор пообщался с рабочим – 28-летним приезжим из Армении. Рабочий сказал, что для того, чтобы начать производство, недостает некоторых деталей, и арендатор отправился за ними в город.

Вскоре рабочий перестал отвечать на звонки. А в два часа дня, когда мужчина вернулся на место, то обнаружил его мертвым в пустой бетономешалке, после чего сразу вызвал полицию.

– На огороженной территории в гараже на первом этаже в пустой бетономешалке для раствора мужчина обнаружил труп рабочего, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Из мешалки была видна его нога.

Тело передали на экспертизу и установление причины смерти в морг Токсово.

ИСТОЧНИК KP.RU