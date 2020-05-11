Апрель поставил антирекорд по рождаемости в Петербурге за последнее десятилетие

11 Май 2020 2020-05-11T18:37:06+03:00

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Нерадостной для демографов статистикой поделился Комитета по делам ЗАГС Петербурга. По свежим данным, в апреле 2020 года в городе на Неве появилось на свет всего 3 774 малыша. Это мало. Более того, это антирекорд месячной рождаемости за последние десять лет.

Начиная с 2011-го, месячная рождаемости опускалась ниже четырех тысяч младенцев лишь один раз – в мае 2011 года. Тогда на свет появилось 3 980 детей. В апреле же 2011 года родилось 4 476 мальчиков и девочек. С тех пор кривая апрельской рождаемости пошла вверх: 4 614 малышей в 2012-ом, 5 279 – в 2013-ом, 5 461, 6 071, 6 056.

2016 год стал переломным. Если до этого общегодовая рождаемости росла с 57 538 малышей в 2011-ом до 73 489, то после принялась снижаться. По апрелю это также заметно: 5 333 рождения в 2017-ом, затем 4 968, 4 865. 2019 год рождаемость Петербурга закончила на числе 59 665.

Дать однозначный прогнозы, как именно тяжелый коронавирусный год скажется на рождаемости, сложно: с одной стороны, сложная экономическая ситуация никогда не способствовала повышению уровня рождаемости, но, с другой стороны, как отмечали демографы, вынужденная самоизоляция может способствовать ее росту.

ИСТОЧНИК KP.RU