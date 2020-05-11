Коллеги угнали и отправили в кювет машину экскаваторщика из Новгорода

11 Май 2020 2020-05-11T19:12:51+03:00

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Сотрудники одной петербургской мостростроительной компании так усердно отмечали 75-ый День Победы, что один из них лишился автомобиля, а двое рискуют попасть за решетку. Утром 10 мая 32-летний экскаваторщик проснулся и не нашел на стоянке свою личную иномарку «Джили». Машину мужчина оставил неподалеку от рабочего городка, у АЗС на трассе «Скандинавия» в районе новгородского поселка Цвелодубово.

Рабочий тут же обратился в полицию. А спустя 20 минут угонщиков задержали. Ими оказались коллеги экскаваторщика – два бетонщика из той же компании, работающие на том же объекте.

– Вечером 9 мая после совместного распития спиртных напитков мужчины 31 и 24 лет похитили ключи от машины и поехали на ней в Ленинградскую область, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Нетрезвых угонщиков хватило на 17 километров. На въезде в Рощино один их бетонщиков не справился с управлением – и иномарка перевернулась. Тогда пара авантюристов покинула помятое авто и вернулась в строительный городок.

На горе-коллег завели уголовное дело по факту угона без цели хищения. Обоим грозит по пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU