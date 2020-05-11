Беглов поручил до конца мая разработать план восстановления экономики Петербурга

11 Май 2020 2020-05-11T20:17:24+03:00

Пока в городе продолжают действовать все введенные ранее меры, а с 12 мая начнется масочный режим

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После совещания, которое провел президент Владимир Путин 11 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение профильным вице-губернаторам и руководителям комитетов до конца мая разработать план по восстановлению экономики города, пострадавшей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Действовать будут совместно с предпринимателями. Такой план необходим, чтобы стабилизировать рынок труда, восстановить занятость и доходы населения, а также долгосрочное развитие экономики. Кроме того, в городе должны продумать меры поддержки тем отраслям, которые не вошли в список пострадавших из-за коронавируса.

– Особое внимание Александр Беглов потребовал уделить организации дополнительных и единовременных выплат медикам и гражданам, которым предусмотрены меры государственной и региональной поддержки, – добавили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что до 31 мая в Петербурге сохраняются все введенные ранее меры и ограничения в связи с коронавирусом. Город продолжает бороться с новым заболеванием, а с 12 мая в Северной столице заработает обязательный масочный режим.

На совещании по эпидемиологической ситуации в стране Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны, а также озвучил новые меры поддержки бизнеса и населения.

ИСТОЧНИК KP.RU