На Витебском проспекте из-под поребрика вырвалось пламя
Шокирующую картину наблюдали сегодня, 11 мая, около половины седьмого вечера на Витебском проспекте. У дома №8, неподалеку от Рощинской улицы, из-под тротуара вдруг с хлопком и клубами газа вырвались языки пламени. На асфальте и поребрике остались следы черной копоти, которые заняли целую полосу проезжей части.
Картина была столь впечатляющей, что в соцсетях Петербурга произошедшее уже окрестили «свирепой огненной отрыжкой поребрика размером с медведя».
На место оперативно прибыли полиция и спасатели.
– Из-под тротуара произошел хлопок с выбросом пламени, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Рядом с местом ЧП работает автозаправочная станция одной известной российской нефтяной компании. К счастью, с ее работой инцидент связан не был и на ее функционировании не сказался.
– В результате проверки установлено, под землей проходит линия шесть киловольт, – пояснили в МЧС. – По информации Комитета по энергетике, был скачок напряжения с переключением фидера.
В зоне распространения пламени в момент хлопка автомобилей и пешеходов не было. В результате аварии никто не пострадал, отключений потребителей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU