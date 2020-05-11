2020-05-11T20:32:07+03:00
Происшествия

На Витебском проспекте из-под поребрика вырвалось пламя

Причина заключалась в неполадках с подземным электрооборудованием
Анна ПОСЛЯНОВА
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На месте работают спасатели и полицияНа месте работают спасатели и полицияФото: Артем КИЛЬКИН
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Шокирующую картину наблюдали сегодня, 11 мая, около половины седьмого вечера на Витебском проспекте. У дома №8, неподалеку от Рощинской улицы, из-под тротуара вдруг с хлопком и клубами газа вырвались языки пламени. На асфальте и поребрике остались следы черной копоти, которые заняли целую полосу проезжей части.

Картина была столь впечатляющей, что в соцсетях Петербурга произошедшее уже окрестили «свирепой огненной отрыжкой поребрика размером с медведя».

На место оперативно прибыли полиция и спасатели.

– Из-под тротуара произошел хлопок с выбросом пламени, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Рядом с местом ЧП работает автозаправочная станция одной известной российской нефтяной компании. К счастью, с ее работой инцидент связан не был и на ее функционировании не сказался.

– В результате проверки установлено, под землей проходит линия шесть киловольт, – пояснили в МЧС. – По информации Комитета по энергетике, был скачок напряжения с переключением фидера.

В зоне распространения пламени в момент хлопка автомобилей и пешеходов не было. В результате аварии никто не пострадал, отключений потребителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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