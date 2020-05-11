2020-05-11T21:44:41+03:00
Происшествия

Петербуржцы перевели телефонным мошенникам полмиллиона рублей, «чтобы не стать жертвами мошенников»

Горожане сообщали незнакомцам смс-коды и номера карт, а также переводили деньги на их мобильные номера
Анна ПОСЛЯНОВА
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Преступники выбирали в жертвы петербурженок пенсионного возрастаПреступники выбирали в жертвы петербурженок пенсионного возрастаФото: Артем КИЛЬКИН
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Майские праздники оказались урожайными для телефонных мошенников, орудующих в Санкт-Петербурге. Всего за пару дней им удалось выманить у наивных горожан, как минимум, полмиллиона рублей.

Днем 7 мая на мобильник 74-летней петербурженка позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Незнакомец попросил сообщить ему последние четыре цифры номера карты пенсионерки, «чтобы не стать жертвой мошенников из организации «Корона РАУ» и приостановить действия по карте». Когда женщина сообщила цифры, ее переключили на другого «сотрудника», который попросил у бабушки смс-коды. Стоит ли говорить, что с карточки женщины пропали все 9 890 рублей.

Спустя сутки жертвой мобильных обманщиков стала 71-летняя жительница Петербурга. Ее «сотрудник банка» звонил с московского городского номера. Как и в предыдущей истории, мошенник посоветовал пенсионерке перевести деньги на указанный им мобильный номер для их же сохранности и припугнул злоумышленниками. Бабушка лишилась, по всей видимости, всех своих сбережений – 128 000 рублей.

А вот 60-летняя жительница Пушкина осталась без 288 000 рублей.

– Ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей МЧС, сказала, что увидела ее объявление о сдаче квартиры в аренду, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Позже женщине позвонил якобы начальник квартиросъемщицы и предложил компенсацию за аренду квартиры на три года вперед – 327 000 рублей. Но для оформления нужны были смс-коды.

Позже женщина перевела «начальнику» 288 000 рублей. А, придя в банк, она узнала, что 327 000 рублей – это сумма оформленного на нее кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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