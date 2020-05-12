2020-05-12T08:55:01+03:00
Общество

После летнего тепла в Петербург пришло резкое похолодание

Утром 12 мая температура упала до +2 градусов
Петр КИБЕР
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В ближайшие дни в Петербурге будет прохладно. Но сакурой любоваться - любая погода не помеха.В ближайшие дни в Петербурге будет прохладно. Но сакурой любоваться - любая погода не помеха.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Резкое похолодание пришло в Петербург после нескольких дней по-настоящему летнего тепла. Если 9-10 мая термометры показывали до +18 и даже 20 градусов, то утром 12 числа температура не превышала +2. Днем будет чуть теплее, но пойдут холодные дожди.

- Во вторник в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, в течение дня небольшие. Ветер северо-западный и западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура утром составит +2…+4, днем от +8 до+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

В Ленинградской области прогноз похожий, однако, на востоке региона чуть холоднее – температура может упасть всего до +3 градусов. А ночью и утром местные жители могли видеть даже мокрый снег.

Не стоит ждать потепления и в ближайшие два дня. По мнению синоптиков, 13 в Санкт-Петербурге и Ленобласти будет облачная, без существенных осадков погода. В отдельных районах области возможен ночной мокрый снег. Днем температура сохранится на уровне +10…+12 градусов.

14 мая также, но возможны небольшие дожди в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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