Два человека с двухсторонней пневмонией умерли в Санкт-Петербурге

12 Май 2020 2020-05-12T10:43:59+03:00

У пациентов при жизни было подозрение на коронавирус

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В Санкт-Петербурге умерли еще два человека с диагнозом – двухсторонняя пневмония. Во вторник, 12 мая 2020 года, стало известно о том, что у обоих скончавшихся пациентов также было подозрение на коронавирус.

- 8 мая в больнице Святого Георгия на Северной проспекте буквально за день до своего 76-летия скончался мужчине. В пять вечера того дня его доставили из больницы № 36 с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Пациент умер в неврологической реанимации, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 10 мая, в госпитале Ветеранов войны умерла пациентка 64-х лет. Женщину перевели 8 мая из больницы № 15 после ишемического инфаркта. У нее была двухсторонняя внебольничная пневмония, а также подозрение на коронавирус.

Еще один пациент скончался в Покровской больнице умер 93-летний пенсионер. У него была подтверждена пневмония.

Официальна причина смерти пациентов будет установлена после комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU