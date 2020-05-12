2020-05-12T10:43:59+03:00
Происшествия

Два человека с двухсторонней пневмонией умерли в Санкт-Петербурге

У пациентов при жизни было подозрение на коронавирус
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Два человека с двухсторонней пневмонией умерли в Санкт-ПетербургеДва человека с двухсторонней пневмонией умерли в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге умерли еще два человека с диагнозом – двухсторонняя пневмония. Во вторник, 12 мая 2020 года, стало известно о том, что у обоих скончавшихся пациентов также было подозрение на коронавирус.

- 8 мая в больнице Святого Георгия на Северной проспекте буквально за день до своего 76-летия скончался мужчине. В пять вечера того дня его доставили из больницы № 36 с двухсторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Пациент умер в неврологической реанимации, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 10 мая, в госпитале Ветеранов войны умерла пациентка 64-х лет. Женщину перевели 8 мая из больницы № 15 после ишемического инфаркта. У нее была двухсторонняя внебольничная пневмония, а также подозрение на коронавирус.

Еще один пациент скончался в Покровской больнице умер 93-летний пенсионер. У него была подтверждена пневмония.

Официальна причина смерти пациентов будет установлена после комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гоночная «Хонда» развалилась на части в ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге
Огромные очереди образовались в банки и строительные магазины в Санкт-Петербурге
В Петербурге несколько торговых центров поймали на нарушении карантина
Мальчика с иммунодефицитом и коронавирусом спасают в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга
В 31 населенном пункте Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Умер первый пациент от коронавируса в Карелии на 12 мая 2020 года
Беглов поздравил медсестер Санкт-Петербурга с профессиональным праздником
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года рухнул до 1,8 балла
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года
Губернатор Санкт-Петербурга пообещал семьям погибших во время пожара в больнице материальную помощь
Беглов оценил героизм врачей и медсестер больницы Святого Георгия во время пожара
Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия
Погибшими на пожаре в больнице Святого Георгия стали четверо мужчин и одна женщина
Пациентка больницы Святого Георгия рассказала об эвакуации во время пожара, где погибли пять человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: Еще более 100 человек вылечились
Первая противоаварийная остановка появилась в Ленинградской области
Губернатор Петербурга приехал на место смертельного пожара в больницу Святого Георгия
Масштабные противопожарные проверки пройдут во всех больницах Санкт-Петербурга
Более 7,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года выросло на 2 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 года: Еще 74 человека заболели