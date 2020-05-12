2020-05-12T12:15:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 года: Еще 74 человека заболели

Мы собрали все последние новости о заболевших коронавирусом в Ленинградкой области на 12 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за распространением нового вируса. Так, новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 года составили 74 человек. С начала пандемии количество зараженных уже составляет 1640 человек.

- За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Из них более 43 процентов не имеют симптомов болезни. За сутки выздоровели 3711 человек, умерли 107. В Ленинградской области инфекция подтвердилась у 74 человек, выздоровели 16, летальных исходов не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также коронавирус подтвердился еще у 339 жителей Санкт-Петербурга. Всего в городе насчитывается 8050 зараженных с начала пандемии. Из них 1784 человека уже выздоровели. На карантине сейчас находятся 3860 человек,

ИСТОЧНИК KP.RU

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