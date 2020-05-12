Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года выросло на 2 человека

12 Май 2020 2020-05-12T11:05:03+03:00

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года составило 2 человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года

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За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года составило 2 человека.

- В России от коронавируса за сутки умерли 107 человек, с начала пандемии 2116. Из них в Санкт-Петербурге в общей сложности уже скончались 58 человек, двое за последний день, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также у 339 человек подтвердился коронавирус за последние сутки, 103 полностью выздоровели и уже выписаны. Всего с начала эпидемии вирус подтвердился у 8050 человек, вылечились 1783 человека.

Напомним, что утром 12 мая 2020 в больнице Святого Георгия произошел пожар. Огонь вспыхнул в отделении реанимации, что находились больные коронавирусом. Пять человек погибли. Сейчас следственный комитет уже возбудил уголовное дело и начал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU