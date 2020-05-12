2020-05-12T11:19:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 7,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине находятся более 3,8 тысяч горожан
Лилия КОЗЛОВА
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Более 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за суткиБолее 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с эпидемией коронавируса. Один из главных методов – своевременное выявление очагов заболевания. Так, на 12 мая 2020 года коронавирус был подтвержден еще у 339 человек. За последние сутки 7572 человек были обследованы на инфекцию.

- На данный момент в Санкт-Петербурге выявлено уже 8050 случаев заражения. На карантине находится 3860 человек. Из них 193 - в обсерваторе, 884 - на самоизоляции, 2783 – контактные, - сообщили в Смольном.

Обработано 1480 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 628 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 15 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 39 обращений, в полицию - 69. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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