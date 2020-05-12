2020-05-12T11:29:06+03:00
Общество

Масштабные противопожарные проверки пройдут во всех больницах Санкт-Петербурга

Начать инспекции поручил губернатор города после трагедии в больнице Святого Георгия
Лилия КОЗЛОВА
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Во всех больницах Петербурга пройдут противопожарные проверки после трагедии в Святого ГеоргияВо всех больницах Петербурга пройдут противопожарные проверки после трагедии в Святого ГеоргияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге пройдут масштабные противопожарные проверки во всех больницах города. Инспекции инициировал губернатор Северной столицы Александр Беглов утром во вторник, 12 мая 2020 года, на оперативном совещании с главами силовых ведомств, собранном в связи с трагическим пожаром в больнице Святого великомученника Георгия, где погибли пять человек.

- Перед участниками совещания губернатором была поставлена задача провести во всех городских больницах проверки исправности медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и готовности путей эвакуации тяжелых больных, - рассказали в Смольном.

Напомним, что в 6 утра в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошло возгорание аппарата ИВЛ в отделении реанимации. В результате погибли пять человек. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электрооборудовании. В настоящее время на месте работают следователи. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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